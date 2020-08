Austria Climbing Summer Series: Pilz siegte vor zwei Tirolerinnen

Imst – Im strömenden Regen ging es für Österreichs Kletterer am Montag gut geschützt unter der überhängenden Wand in Imst zum ersten Mal im Vorstieg um Punkte für die Austria Climbing Summer Series. Dabei holte sich erwartungsgemäß die Wahl-Innsbruckerin Jessica Pilz den Sieg. Die 23-jährige Ex-Weltmeisterin setzte sich in einem spannenden Finale nur aufgrund der besseren Qualifikation gegen die Zammerin Christine Schranz durch. Auf dem dritten Platz landete mit der Hallerin Julia Fiser eine weitere Tirolerin. Die Sistranserin Emilia Warenski wurde Vierte.