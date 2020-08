Neue „ObernDorf Trails“ für Mountainbiker öffnen am Freitag

Oberndorf i. T. – Am Freitag ist es so weit und der Tauswiesen-Schlepplift geht wieder in Betrieb. Doch nicht die Skifahrer kommen dabei in den Genuss des Schleppliftes, sondern die Mountainbiker. Am Freitag geht nämlich der neu errichtete Bikepark „ObernDorf Trails“, oder kurz „OD Trails“, in Betrieb.