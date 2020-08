„Ein Schulstart wie vor Corona“: Vorerst keine Rückkehr zur Maskenpflicht in Tirol

Innsbruck – Schulstart im Herbst 2020 – was für Tirols Schülerinnen und Schüler schon vor Corona mit Aufregung verbunden war, ist es heuer umso mehr. Und stellt auch Politik und Bildungseinrichtungen vor neue Herausforderungen. Denn über allem steht die Frage über eine Rückkehr zur Maskenpflicht in Schulen. Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) verweist bei dieser Diskussion auf die Verantwortung des Bundes. „Der aktuelle Stand ist, dass es im Herbst keine Maskenpflicht in den Schulen geben wird.“ Diese Entscheidung sei jedoch von der weiteren Entwicklung der Covid-Zahlen abhängig. Sollten diese erneut ansteigen, sei die Wiedereinführung der Maskenpflicht sicherlich eine Option. „Ich schließe es nicht aus“, sagt Palfrader.

In Deutschland wird das etwas anders gesehen, dort ist die Diskussion über einen Unterricht mit Mund-Nasen-Schutz bereits in vollem Gange. Vergangenes Wochenende forderte etwa CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek in einem Interview mit der Welt am Sonntag eine Maskenpflicht in Schulgebäuden. Für Hamburgs Schüler ist der Mund-Nasen-Schutz bereits Pflicht. Das hat der zuständige Schulsenator Ties Rabe bereits angekündigt. Während der Pause und auf dem gesamten Schulgelände muss eine Mask­e getragen werden, erst am Platz darf sie abgenommen werden. Nur Grundschüler bis zehn Jahre sind von der Verordnung ausgenommen. Auch Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie die Hauptstadt Berlin wollen einem weiteren Corona-Anstieg im Schulbereich mit Masken entgegenwirken.