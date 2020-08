Doskozil will Illedits-Nachfolge bis nächste Woche klären

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will die Frage der Nachfolge des am Samstag zurückgetretenen Landesrates Christian Illedits (SPÖ) möglichst bald klären: Sein Zugang sei es, relativ rasch eine Personalentscheidung zu treffen, um nächste Woche eine Persönlichkeit vorstellen zu können, die diese Aufgabe übernimmt, sagte Doskozil am Montag in Eisenstadt.