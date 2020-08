Corona-bedingt heuer keine Ehrenzeichen des Landes am 15. August

Corona-bedingt werden heuer am 15. August keine Ehrenzeichen des Landes vergeben. Die traditionelle Regierungssitzung findet schon am 10. August statt, am Hohen Frauentag wird das Land Tirol am Abend im Innsbrucker Congress in einem Festakt Danke an die Tiroler sagen. Es soll ein Zeichen der Wertschätzung für die Solidarität und den Zusammenhalt in der Bevölkerung während der Corona-Krise sein.