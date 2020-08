Innsbruck – Die Situation in den Gemeinden war schon vor der Corona-Krise angespannt. Um notwendige Infrastrukturvorhaben stemmen zu können, mussten mehr Darlehen aufgenommen werden. Insgesamt stehen die Tiroler Gemeinden mit 1,3 Milliarden Euro in der Kreide. Dazu kommen noch 509 Mio. Euro an Haftungen und 21,6 Millionen Euro an Kontoüberziehungen (2018: 13,1 Mio. Euro). Die Leasingverpflichtungen betragen 44,8 Mio. Euro.