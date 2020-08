Erste Niederlage für San Antonio in der „Bubble“

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) die erste Niederlage in der „Bubble“ der National Basketball Association (NBA) in Orlando hinnehmen müssen. Beim 130:132 gegen die Philadelphia 76ers verzeichnete Jakob Pöltl je vier Punkte, Rebounds und Assists sowie je einen Steal und Block in 24:50 Minuten Spielzeit. Die Texaner fielen auf Platz zehn der Western Conference zurück.