Tiroler „Outreach“ trotzt Corona ohne Notfallprogramm

Corona macht zwar auch vor „Outreach“ nicht Halt, aber „Outreach“ nicht wegen Corona: Das gleichnamige Festival von Österreichs Jazz-Export Franz Hackl geht auch heuer in Schwaz in Tirol über die Bühne, und zwar vom 6. bis zum 8. August. „20/20 Perfect Vision - infinite Plan B“ lautet das heurige Motto des Festivals. Ein unbegrenzter Plan B, der laut Hackl nur eines nicht ist: aus der Not geboren.

Neu im heurigen Repertoire: Die „Musikinstrumente Franz Hackl Schaufenster-Konzerte“. Diese gehen in der Werkstatt des Musikers bzw. seines Vaters in der Heimatstadt sowie in der Sparkasse in der Schwazer Altstadt über die Bühne. Die Konzerte sollen als „klangvoller Ankünder des jeweiligen Festivaltages“ fungieren und die Innenstadt vom anderen Innufer, gegenüber dem „SZentrum“, beschallen. Bei dem Sparkasse-Schaufensterkonzert bespielt Franz Hackl im Trio mit dem Komponisten Leo Genovese und Stepptänzer Max Polack die Innenstadt. Das Konzert wird am 13. August stattfinden und gilt als Ersatz für das Outreach Open Air, das heuer Corona zum Opfer fällt.