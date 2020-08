WSG Swarovski Tirol: Rückkehr nach 31 Tagen Pause

Der SV Mattersburg kämpft weiter um den Fortbestand des Clubs. Am Mittwochabend (18 Uhr) muss auf einer Hauptversammlung den 240 Mitgliedern der Fahrplan für die Zukunft präsentiert werden. Dabei liegt es vor allem am zweiten Vizepräsidenten und Langzeit-Funktionär Hans-Georg Deischler, im Hintergrund alle Hebel in Bewegung zu setzen.

Denn es zählt jede Sekund­e: Schon am Donnerstag bzw. Freitag soll der Senat 5 die Entscheidung treffen, ob der SVM in der ersten Liga bleibt. Um den Fortbestand des Clubs im Profifußball zu sichern, braucht es allerdings Geld – und das gibt’s wohl nur in Form eines Großinvestors. Gerüchte um den US-amerikanischen Barnsley-Besitzer Chien Lee und einen ungarischen Medienunternehmer verdichteten sich jedoch bis jetzt nicht.

Liga-Vorstand Christian Ebenbauer ist pessimistisch: „Ich kann es mir kaum vorstellen. Es ist noch nicht einmal bekannt, welche und wie viele Malversationen es von der Commerzialbank in Zusammenhang mit dem Verein gegeben hat“, sagte er zum Kurier. „Wie soll es da in so kurzer Zeit gelingen, alle Sicherheiten für eine ganze Saison zu gewährleisten?“