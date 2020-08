Großglockner Hochalpenstraße wird 85 Jahre alt

Lienz – Die von Bruck im Salz­achtal nach Heiligenblut im Mölltal führende Großglockner Hochalpenstraße ist 47,8 Kilometer lang und überquert den Alpenhauptkamm. Schon die Römer, die in Aguntum bei Lienz ihre einzige Stadt in Tirol errichtet hatten, folgten nachweislich einem Saumpfad über den Gebirgspass Hochtor nach Salzburg. Zweitausend Jahre später führt ebendort die Hochalpenstraß­e als ein Wahrzeichen vorbei an Österreichs höchstem Berg. Seit der Eröffnung der Route am 3. August 1935 haben geschätzte 68 Millionen Besucher aus der ganzen Welt diese hochalpine Ausflugsstraße besucht.