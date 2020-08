Oberndorf i. T. – Auch wenn die Situation derzeit etwas schwierig ist, haben sich Luxushotels in und um Kitzbühel in den vergangenen Jahren stark entwickelt, und nach wie vor tauchen neue Projekte auf. Eines davon sorgt in Oberndorf für Verwunderung. Es gibt Pläne für ein Luxusresort im Gemeindegebiet – genauer gesagt, im Bereich „Reinache“. Das geht aus nun aufgetauchten Unterlagen hervor.