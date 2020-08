Polen verzeichnete Höchstwert bei neuen Infektionen

Polen hat so viele neue Corona-Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Dienstag verzeichneten die Behörden 680 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium in Warschau mitteilte. In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bisher 48.149 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 1.738 Menschen starben demnach an oder mit dem Virus.