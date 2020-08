Rechercheplattform „Addendum“ wird eingestellt

Nach fast genau drei Jahren wird die Rechercheplattform „Addendum“ eingestellt. Dietrich Mateschitz als Stifter der Quo Vadis Veritas Privatstiftung und Michael Fleischhacker als Geschäftsführer der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH seien zu dem einvernehmlichen Entschluss gekommen, die Aktivitäten der Stiftung und die Rechercheplattform „Addendum“ einzustellen, teilte Red Bull am Dienstag mit.

Als Grund gab der Konzern in einer Aussendung an, dass es „trotz erheblichen Mitteleinsatzes und einer Reihe erfolgreicher und relevanter Rechercheprojekte insgesamt nicht gelungen ist, die Zielsetzungen der Stiftung in ausreichendem Maß zu erfüllen“. Mateschitz beabsichtige, „die von ihm unterstützen journalistischen Aktivitäten stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen zu konzentrieren“.