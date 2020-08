Tanner-Transport mit Zeitausgleich abgegolten

➤ Der Truppenbesuch von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) am 19. Mai in Tirol stieß den NEOS sauer auf. Sie wollten von Tanner wissen, warum es dazu kam und wie viel die Kosten des gesamten Ausflugs nach Tirol mit dem Hubschrauber betragen haben. Truppenbesuche würden der Informationsgewinnung an Ort und Stelle dienen, sie seien besonders in Krisenzeiten als wichtiges Zeichen der Wertschätzung der Truppe zu sehen, betont Tanner. Es fielen keine zusätzlichen Kosten an, da die Flugstunden bereits im vorgesehenen Jahresflugstundenkontingent enthalten waren und die Überstunden der Besatzung mit Zeitausgleich abgegolten wurden. Eine Flugstunde kostet 4738 Euro.“ (pn)