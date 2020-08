Pirelli-Untersuchung zu Reifenproblemen in Silverstone

Nach einer Serie von ähnlichen Reifenschäden beim Formel-1-Rennen in Silverstone hat Exklusivhersteller Pirelli seine Untersuchung abgeschlossen. Als Hauptgrund führten die Italiener „eine Reihe von individuellen Rennumständen an, die zu einem extrem langen Gebrauch des zweiten Reifensatzes führten“.

Wie Pirelli am Dienstag mitteilte, hätten „im Großen und Ganzen“ auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in England „die herausforderndsten Arbeitsbedingungen für die Reifen“ geherrscht. Viele Fahrer hatten nach dem Crash von Alpha-Tauri-Fahrer Daniil Kwjat in der 13. Runde und einer folgenden zweiten Safety-Car-Phase ihre Boxenstopps vorgezogen. Danach waren die Piloten länger mit der harten Gummimischung gefahren als eigentlich von Pirelli empfohlen. Das Ergebnis sei eine besonders hohe Abnutzung gewesen. Insgesamt wurden 52 Runden absolviert.