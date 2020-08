Messerattacke vor Lokal in NÖ: 18 Jahre Haft und Einweisung

Wegen versuchten Mordes ist ein zum Tatzeitpunkt 21-Jähriger am Dienstagabend in Wiener Neustadt zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann wurde zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Er soll am 15. September des Vorjahres vor einem Wiener Neustädter Lokal einen 38-Jährigen niedergestochen haben. Der Schuldspruch ist Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig.