Streif bekommt modernes Starthaus, verstärkte Nutzung im Sommer geplant

Kitzbühel – Der Blick aus dem Starthaus ist nicht nur für die besten Skifahrer der Welt eine bleibende Erinnerung, sondern auch für die vielen Tausenden Gäste, die alljährlich auf den Hahnenkamm in Kitzbühel fahren. Derzeit müssen sie aber genau darauf verzichten, denn das Starthaus der legendä­ren Streif-Abfahrt in Kitzbühel wird zum Großteil abgerissen und neu errichtet.

Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen dann Mitte August. Das Starthaus wird um einen Stock erhöht, der Grundriss bleibt aber gleich groß. Für das Hahnenkammrennen wird also auch in Zukunft die so genannte Energie-Station aufgebaut. „Das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung an die Athleten, dass wir diesen Aufwand für sie betreiben. Zudem brauchen wir dieses Gebäude nur einmal im Jahr, es wäre also nicht sinnvoll gewesen, so groß zu erweitern“, sagt Überall. Dennoch braucht es mehr Platz im Starthaus. Das Gebäude dient nicht nur als Starthaus im Winter, sondern es ist eine Außenstelle für den KSC. Hier werden Gäste empfangen und bewirtet und auch verschiedene Vereinsveranstaltungen finden dort statt, aber es dient auch als Lager. Doch schon seit Jahren ist das Gebäude zu klein.