30 Verfahren gegen Alten- und Pflegeheime wegen Freiheitsentzugs

Ihre Kollegin Alexandra Niedermoser vom VertretungsNetz in Tirol berichtet von einem Fall hierzulande. In der Vergangenheit und auch jetzt würden Menschen in Heimen daran gehindert, das Haus zu verlassen. In manchen Fällen fehlen jedoch die gesetzlichen Grundlagen (wie etwa beim Heimaufenthaltsgesetz oder Epidemiegesetz), sagt Niedermoser. Für die Betroffenen stellt sie Überprüfungs­anträge an das Gericht. Und auch sie betont: „Es gibt keine Klagen vonseiten der Bewohnervertretung. Es handelt sich um ein Außerstreitverfahren, um kein Strafverfahren.“