Einreise für Partner in Corona-Zeiten: SPÖ kritisiert Verordnung

Wien – „Transit und Einreis­e haben funktioniert! Sind gerade auf dem Weg nach Linz und super happy!“ Norina Zöchbauer kann endlich wieder ihren Partner Diego in die Arme schließen, Dienstagnacht landete er ihn Wien, wie die Oberösterreicherin in einer SMS an die TT schrieb. Diego ist Mexikaner – also Drittstaatsangehöriger; zudem stuft Österreich sein Land als Corona-Risikogebiet ein. Das bedeutet: Grundsätzlich darf Diego nicht einreisen – für Fälle wie ihn gibt es aber Ausnahmen.

„Das Problem auf die Fluglinien abzuschieben, ist völlig falsch“, sagt SPÖ-Europaabgeordneter Andreas Schieder. Vielmehr sei die entsprechende Verordnung des Gesundheitsministeriums unklar formuliert. Dort werden als Ausnahmen „besonders berücksichtigungswürdige Gründe im familiären Kreis im Einzelfall“ genannt. Zwar wird in den Erklärungen zur Verordnung weiter ausformuliert, was damit gemeint ist, doch Schieder lässt das nicht gelten. „Das ist nur ein Erklärungstext.“ Er fordert genaue und eindeutige Regelungen in der Verordnung selbst, unter welchen Bedingungen Partner einreisen dürfen. „Das muss man in Rechtsnormen gießen.“ Viele Betroffene hätten ihn kontaktiert. „Weder das Konsulat in dem Land, wo sich der Partner befindet, noch die Behörden in Öster­reich sagen ihnen, ob sie jetzt einreisen dürfen – oder nicht.“