Hauptangeklagter im Mordfall Lübcke gestand tödlichen Schuss

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat der Hauptangeklagte Stephan E. den tödlichen Schuss auf den deutschen Politiker gestanden. „Ich habe geschossen“, sagte E. am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Lübcke wurde Anfang Juni 2019 per Kopfschuss getötet.