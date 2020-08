Die Berge bröckeln: Das Zuckerhütl baut ein wenig ab

◾ Immer wieder zu Steinschlag kommt es in Tirol auf der Landecker Straße, auch heuer im Mai im hinteren Ötztal, wo ein Felssturz die mehrwöchige Sperre der Straße zwischen Zwieselstein und Untergurgl bis Mitte Juli notwendig gemacht hat. Kleinere Steinschläge gibt es laut Tiroler Landesgeologie – vor allem nach Niederschlägen – an verschiedensten Stellen im ganzen Land immer wieder. Zuletzt stürzte am Mittwochabend ein Felsbrocken auf die Straße im Halltal. Von einem herabstürzenden Felsbrocken wurde eine Lenkerin letztes Jahr Anfang Mai auf einer Landesstraße in Alpbach getroffen – die Frau war sofort tot, ihre Beifahrerin verletzt. Felsteile hatten sich vom Hang gelöst.

◾ Generell kommt es in den Alpen immer wieder zu Unglücken wegen Steinschlägen – so lösten sich im Juli 2019 am Matterhorn Gesteinsmassen, die zwei Bergsteiger in die Tiefe rissen. Der Permafrost, also jener Kitt der Alpen, der die Berge im Innersten zusammenhält, taue in immer höheren Lagen, heißt es seitens Schweizer Geologen. Auf der italienischen Seite des Mont Blanc drohen rund 500.000 Kubikmeter Gletscher­eis ins Tal zu stürzen. Knapp 70 Menschen am Ende des Aostatals wurden in Sicherheit gebracht. (lipi)