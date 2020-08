Schwazer Landsknechte feiern 120-Jahr-Jubiläum

Schwaz – Heuer feiert eine ganz besondere Tafelrunde Geburtstag: das Schwazer Fruntsperg-Fähnlein. Veranstaltungen sind für die Mitglieder „Sippungen“ oder „Ausritte“, gewandet sind sie dabei in leichter oder schwerer Rüstung, jeder hat „seine“ Tiroler Stammburg, der von „Heben“ servierte Rebensaft wird aus Humpen getrunken. Die Dienstgrade reichen vom Pilgrim über den Recken und Knappen bis zum Ritter. Die Aufnahme erfolgt bei Kerzenlicht durch Kugelung: Dazu erhält jeder Sasse, so die Bezeichnung der Mitglieder, eine weiße und schwarze Kugel – wird eine einzige schwarze Kugel abgegeben, ist es nichts mit der Aufnahme des Kandidaten. Lieblingsbeschäftigung der wackeren Mannsbilder ist der „30-jährige Krieg“ – nicht der echte, sondern ein Würfelspiel dieses Namens.

Der martialisch wirkende Landsknechthaufen, dessen Mitgliederzahl auf 24 limitiert ist, ging aus der im Jahre 1900 gegründeten Goldfischviertler Tafelrunde hervor. Die Sassen mussten damals Schwazer Gemeinde­bürger, Gewerbetreibende und Hausbesitzer sein. Angeführt wird das Fähnlein in Anlehnung an den legendären Jörg von Fruntsperg von einem Feldhauptmann bzw. Obrist, der auch den Namen „Jörg“ trägt (derzeit Jörg X., profan Erich Brandl).

Einer der heutigen Haudegen bringt es – als Erster seit der Gründung – bereits auf 60 Mitgliedsjahre: Josef Schaller. „Bei der Kapitelung am 10. des Weinmondes 1900 und 59 dazu – also vor über 60 Jahren – wurden vier honorige Schwazer in das Fähnlein aufgenommen, drei von ihnen wurden später Feldhauptmann: Erwin Wagner, Helmuth Hölzl und Josef Schaller“, berichtete bei der jüngsten Sippung der derzeitige Feldhauptmann Erich Brandl. Noch im gleichen Jahr erhielt der „Peppal“ feierlich den Reckennamen „Hagen“ verliehen. „Ich war mit 29 Jahren bis dahin der jüngste jemals ins Fähnlein aufgenommene Sasse“, betont der „Peppal“, der 1961 zum „Knappen von Bernegg“ geschlagen wurde. Zeremonienmeister, der Aufstieg zum Ritter (1985) und 1991 – als Jörg IX. – die Wahl zum Anführer des Fähnleins waren weitere Stationen auf der Karriereleiter. 19 Jahre übte er diese Funktion aus, ehe er das Kommando an Erich Brandl übergab.