Einbrecher per DNA nach 16 Jahren überführt: Zwei Jahre Gefängnis

Innsbruck – Man muss in der modernen Technik auch etwas Gutes sehen. So macht sie mittlerweile Ermittlungserfolge möglich, die noch vor Jahren undenkbar waren. Gut für Exekutive und Justiz, schlecht für Straftäter wie den Ukrainer Romeo. Der hatte vor 16 Jahren begonnen, Österreich – und da insbesondere Tirol – mit Einbrüchen zu überziehen. Zuletzt war Romeo ausgerechnet am Weihnachtstag in Niederösterreich aktiv. Das ganz und gar unerwünschte Christkindl erleichterte dabei Wohnungsbesitzer während der Mette um Bargeld, Schmuck und Goldmünzen im Wert von 7300 Euro.