75 Jahre nach Atombombenabwurf auf Hiroshima: Die ungehörte Mahnung

📌 16. Juli - Die USA testen in der Wüste von New Mexiko erstmals eine Atombombe mit dem Codenamen "Trinity".

📌 26. Juli - Nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa fordern die Alliierten Japan in der Erklärung von Potsdam zur sofortigen Kapitulation auf. US-Präsident Harry Truman informiert Sowjet-Diktator Joseph Stalin, dass die US-Streitkräfte über eine Atombombe verfügen.

📌 6. August - Der B-29-Bomber "Enola Gay" wirft eine Atombombe mit dem Namen "Little Boy" über der japanischen Stadt Hiroshima ab. 140.000 Menschen werden getötet. An den Explosionen oder den Spätfolgen der Strahlung sterben insgesamt Hunderttausende Menschen.

Die Kuba-Krise um die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Türkei und sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba bringt die Welt an den Rand eines Atomkriegs. US-Präsident John F. Kennedy und KPdSU-Chef Nikita Chruschtschow erzielen einen Deal und alle Raketen werden abgezogen.

Der Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (International Physicians for the Prevention of Nuclear War/PPNW) wird mitten im Jahrzehnt der höchsten atomaren Hochrüstung weltweit und der größten und am tiefsten in der Bevölkerung verankerten Gegenbewegung gegen die Aufrüstung der Friedensnobelpreis verliehen.