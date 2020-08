Innsbruck – Wie werden Immobilien in Tirol genutzt? Diese Frage beschäftigt die Behörden und die Politik seit Jahrzehnten. Schließlich sind die Grund- und Wohnungspreise im Land explodiert, in den Gunstlagen sind sie kaum mehr erschwinglich. So liegt Kitzbühel mit einem Quadratmeterpreis von 1713 Euro im Fünfjahresdurchschnitt österreichweit an der Spitze. In Tirol kostet der Quadratmeter Wohnfläche für eine Eigentumswohnung im Schnitt (die Hälfte ist teurer, die Hälfte billiger) rund 3579 Euro.