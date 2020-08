Tiroler FPÖ fordert Sonderlandtag zu Corona-Kommissionsbericht

Ein klares Nein kommt vom Tiroler FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger zu den Plänen der Landesregierung, dass der Kommissionsbericht zur Causa Corona-Pandemie in Tirol im Zuge des Oktoberlandtages behandelt wird: „Dieser so wichtige Bericht, es geht um die allfällige internationale Reputation des Landes Tirol, darf nicht in einer regulären Landtagssitzung erfolgen“, fordert Abwerzger einen Sonderlandtag.