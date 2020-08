Innsbruck, Kitzbühel – Was geht in einem Menschen vor, der sich entschließt, eine ihm einst liebgewonnene Familie auszulöschen? Der Prozess um den angeklagten Fünffachmord in Kitzbühel letzten Oktober beschäftigt dabei am Mittwoch nicht nur ein Schwurgericht, sondern offenbar den ganzen deutschsprachigen Raum.