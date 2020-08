Luft in Tirol wird besser: Nachhaltigkeits- und Klimastrategie wirkt

Innsbruck – Die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie des Landes zeigt Wirkung. Dies belegt der nun vorliegende Indikatorenbericht über die letzten fünf Jahre. Die Ergebnisse zeigen in vielen Bereichen positive Entwicklungen.

So setzt sich etwa der Trend zur höheren Ausbildung fort, das verfügbar­e Einkommen der privaten Haushalte steigt kontinuierlich an oder Verbesserungen bei der Luftqualität werden erzielt. In anderen Bereichen deckt der Bericht jedoch weiteren Handlungsbedarf auf, wie etwa bei der Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene oder bei der Beschleunigung der Energiewende durch die Nutzung der Sonnenkraft, erläutert Klimaschutzlandesrätin LHStv. Ingrid Felipe.