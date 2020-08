Weltcup-Auftakt in Sölden um eine Woche vorverlegt

Die alpine Ski-Weltcup-Saison beginnt eine Woche früher als geplant. Wie der ÖSV am Mittwoch bekanntgab, sollen die beiden Riesentorläufe am 17. und 18. Oktober in Szene gehen. Der Internationale Ski-Verband (FIS) habe einem entsprechenden Ansuchen aus Österreich, das mit der Schaffung bestmöglicher Sicherheitsvorkehrungen begründet wurde, stattgegeben.