Reutte – Neben der Gesundheitsbehörde steht seit Monaten auch die Polizei an der Spitze der Virus-Front. Reuttes Bezirkspolizeikommandat Egon Lorenz weiß von monatlich bis zu 60.000 Personenüberprüfungen an vier Grenzübergängen zu Deutschland. 4408 Beanstandete wurden zurückgewiesen. In 1570 Fällen wurde das Quarantäneverhalten im Bezirk selbst überwacht. Es kam zu 198 Anzeigen und 87 Organmandaten nach dem Covid-Überwachungsgesetz.