Artistin Stefanie Millinger: „Ich weiß, was mein Körper leisten kann“

Als Stefanie Millinger im Juni auf den Flügeln eines Windrades in 65 Metern Höhe auf ihren Händen turnte, wurde dem Publikum schon beim Zuschauen schwindlig. Für die Salzburgerin selbst war die Vorstellung „nicht so spannend“. „Es war cool, aber es war, als wenn ich es am Boden gemacht hätte“, wiegelt die 28-jährige Artistin ab. Für einen Adrenalinkick muss es für die Extremsportlerin schon höher hinaus gehen: etwa auf das Geländer der Aussichtsplattform am Dachstein oder an den äußersten Winkel einer Felsenspitze. Unter ihr nichts als der Abgrund.