Die Tiwag ökologisiert das Brunauer Wehr um Millionen

Haiming, Innsbruck –Als eine der ersten Ausgleichsmaßnahmen für den Staubetrieb im Längental nimmt die Tiwag das Brunauer Wehr in Angriff.

Dieses Wehr wurde von der Wassergenossenschaft „Haiming-Silz-West“ in den 1950er-Jahren errichtet. Es dient zur Wasserentnahme (1500 l/sek) aus der Ötztaler Ache, um die landwirtschaftlichen Flächen in Haiming, früher auch in Silz, zu bewässern.