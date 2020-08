Eine Welle, über die man sich bei den Tiroler Athleten freute

Innsbruck – Viele schauten nach Graz. Selbst in den USA war man über den Stream live dabei: Die Österreichischen Meisterschaften der Schwimmer in Graz waren einer der ersten größeren Indoor-Wettkämpfe, auch international gesehen, die als Olympia-Qualifikation galten. Die Covid-Präventionsmaßnahmen hatten es allerdings in sich: 512 Teilnehmer (allgemeine Klasse und Nachwuchs) galt es an fünf Tagen zu verteilen: draußen, drinnen, nummerierte Sitzplätze für jeden, getrennte Wettkampfabschnitte mit Räumung und Desinfektion der Halle, es sollten sich möglichst wenige begegnen. „Es waren außergewöhnliche Meisterschaften“, zieht Walter Bär, Sportdirektor des Österreichischen Schwimmverbandes, nach jeweils 15 Stunden in der Schwimmhalle Bilanz, „aber sieht man sich die Leistungen an, hat sich der Aufwand allemal gelohnt“. Sogar Markus Rogan hab­e sich telefonisch gemeldet und habe zum Ablauf, aber vor allem zu den Leistungen gratuliert, erzählt Bär.