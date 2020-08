Umbau statt Einbahn in Kitzbühel: Anrainer setzen sich durch

Kitzbühel – Einbahn oder nicht – daran schieden sich die Geister in den vergangenen Monaten in Kitzbühel. Straßenbaureferent Herrmann Huber (VP) hatte bereits im Vorjahr angekündigt, die Hammerschmiedstraße in eine Einbahn umzuwandeln. Damit waren aber die Anrainer ganz und gar nicht einverstanden. Unter ihnen auch Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger (VP). Die Anrainer sahen durch die geplante Einbahn eine massive Verschlechterung für ihre Zufahrt zu den Häusern, die TT berichtete. Der Widerstand hat nun offenbar Früchte getragen. „Der Leiter der Tiefbauabteilung Markus Rettenwander hat nun aber eine Lösung gefunden, wie wir die Wünsche der Anrainer berücksichtigen können, aber auch den Schulweg der Kinder sicherer machen können“, sagt Herrmann Huber auf Anfrage der TT.