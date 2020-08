Hamburger Literaturfestival lädt Kabarettistin Eckhart aus

Die steirische Kabarettistin Lisa Eckhart ist nach Protesten vom „Harbour Front Literaturfestival“ in Hamburg ausgeladen worden. Eckhart hätte im Rahmen des Literaturwettbewerbs am 14. September im „Nochtspeicher“ lesen sollen. Der Club sagte die Veranstaltung laut Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ aber wegen Sicherheitsbedenken ab.

„Der Spiegel“ zitiert aus einem Mail des Clubs an die Festivalleitung, in dem es heißt: „Es ist unseres Erachtens sinnlos, eine Veranstaltung anzusetzen, bei der klar ist, dass sie gesprengt werden wird, und sogar Sach- und Personenschäden wahrscheinlich sind. Wir haben in den letzten Tagen bereits aus der Nachbarschaft gehört, dass sich der Protest schon formiert“.