Michael „Mad Mike“ Küng: „Der Flügel ist meiner“

Inzwischen hat Küng, in der Szene besser als Mad Mike (dt. verrückter Mike) bekannt, Legenden-Status erlangt und ist Ehrenbürger von Maurach. An den Achensee hat es den 51-jährigen Vorarlberger schon vor 25 Jahren gezogen. Denn: „Tirol ist eines der besten Fluggebiete weltweit.“ Das Paragliden sollte mehr als seine Passion werden, er wollte es zum Beruf machen und als Testpilot für neue Gleitschirm-Modelle einsteigen. „Die Region Achensee ist wunderschön und optimal, um Testflüge durchzuführen. Meine Aufgabe ist es ja, den Schirm in Schwierigkeiten zu bringen. Da ist es besser, auf einer freien Fläche herunterzukommen, als auf Strom oder auf der Autobahn zu landen. Über dem See fällst du niemandem auf den Kopf“, schildert er.

Mad Mike Küng war u. a. dreimal Akrobatik-Weltmeister – und er jagt Höhenrekorde. Er hält einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für einen Flug von 9000 Metern Höhe, den er später selbst überbot. Von einem Ballon sprang er in Bayern von über 10.000 Metern ab. Er ist der Einzige, der bisher mit dem Gleitschirm den Ärmelkanal überflog und sprang zweimal mit dem Schirm von der Europabrücke. „Heuer im Februar habe ich eine Aktion gemacht am Achensee. Da bin ich von 7000 Metern über Kopf über den Schirm gesprungen. Der Gleitschirm ist zwar nicht für das Springen gemacht, aber ich habe immer Ideen, die ich realisieren will“, erzählt Küng, der derzeit in Dänemark weilt, wo er Schirmbeherrschungskurse am Boden gibt. Dort an der Küste geht anständig der Wind. Im Winter weicht Küng oft nach Marokko oder auf die Kanaren aus, um zu fliegen. Er hat auch schon ein neues Rekord-Projekt im Kopf, das er spätestens im nächsten Jahr umsetzen will. Bei allem, was er schon erreicht hat, wird ihm das Fliegen nie fad. Im Gegenteil: „Es fasziniert mich immer mehr. Der Flügel ist meiner geworden.“