"Guest of Honour" im Kino: Trauerrede über einen einsamen Gast

Innsbruck – Gesundheitsinspektor Jim (grandios gespielt von David Thewlis) ist ein mächtiger Mann. Er kann mit seinem Verdikt Restaurants schließen und Existenzen zerstören. Jim ist der Typ Mensch, dem man beruflich lieber nicht begegnet. Er hat einmal selbst ein Restaurant geführt, und so fällt es ihm nicht schwer, ganz wörtlich, in jeder Suppe ein Haar zu finden. Bei einer Feier in einem armenischen Lokal wird der gestrenge Kontrollor mit Wein abgefüllt und zum „Guest of Honour“ („Ehrengast“) ernannt. Es ist der titelgebende Moment im neuen Film des kanadischen Regisseurs Atom Egoyan.