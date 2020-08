Vizestaatsmeisterin kommt: Transfer-Coup der Kirchbichler Familie

Innsbruck – Corona macht es möglich: Die für Olympia qualifizierte Liu Yuan serviert ab Herbst in Kirchbichl. Im März, kurz vor der virusbedingten Pause, war die 34-Jährige noch Vizestaatsmeisterin in Kufstein geworden und hatte für Villach in der Bundesliga aufgeschlagen, beim ersten Verfolger von Froschberg-Linz, auch einer ihrer Ex-Klubs.