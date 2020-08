Dornauer zum Thema Vier-Tage-Woche auf Rendi-Wagner-Linie

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat in Sachen Vier-Tage-Woche seiner Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner Rückendeckung gegeben. Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung und der derzeitigen wirtschaftliche Krise sei der Vorschlag „durchaus gut und diskutabel“, meinte Dornauer am Donnerstag bei einem Treffen mit der Bundeschefin in Innsbruck.