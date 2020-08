Sri Lankas Regierungspartei feiert klaren Wahlsieg

Bei der Parlamentswahl in Sri Lanka haben die Rajapaksa-Brüder ihre Macht weiter ausgebaut. Die Partei von Premierminister Mahinda Rajapaksa sicherte sich am Mittwoch 146 der 225 Parlamentssitze, wie Freitag früh (Ortszeit) das offiziellen Ergebnis zeigte. Da Verbündete noch mindestens fünf weitere Mandate holten, verfügen die Rajapaksa-Brüder nun über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament.

Damit können sie die Verfassung ändern. Die Rajapaksas gehören einer Politikerfamilie an, die seit 2019 auf dem Weg zurück an die Macht ist: Im November gewann Gotabaya Rajapaksa die Präsidentenwahl. Der Ex-Armeeoffizier ernannte seinen älteren Bruder Mahinda zum Premierminister. Dieser war 2015 nach einer Revolte in der eigenen Partei wegen angeblicher Günstlingswirtschaft und Korruption als Präsident abgesetzt worden.