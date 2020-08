Vereinzelt wird Borreliose auch durch Mücken übertragen

Innsbruck – Es surrt, es sticht allerorten. Cornelia Gattringer von der Innsbrucker Hautklinik gibt an, dass es zwar „vereinzelt Berichte über Mücken als Überträger einer Borreliose gibt. In Summe hat das eine untergeordnete Bedeutung.“ Hauptüberträger bleiben die Zecken: In Tirol sind rund ein Drittel mit Borrelien infiziert. „Das Risiko der Übertragung steigt mit der Verweildauer der Zecke in der Haut. Unter 24 Stunden gilt es als gering. Darum sollen die Zecken möglichst rasch entfernt werden“, so Gattringer.