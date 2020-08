Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff wird immer konkreter

Ohne aussagekräftige Daten aus den klinischen Prüfungen, die in Phase 3 u. a. Placebo-kontrolliert und doppelt verblindet angelegt sind, kann es keine Zulassung geben: „Bei der Bearbeitung von Anträgen und der Bewertung der Daten werden keine Kompromisse gemacht, es gibt keine Zugeständnisse. Wir haben es mit einem gefährlichen Erreger zu tun, der zu einer weltweiten Pandemie geführt hat. Impfstoffe werden Menschen verabreicht, die gesund sind und gesund bleiben wollen. Vor diesem Hintergrund erfolgt die notwendige Arbeit so schnell wie möglich, aber so intensiv wie nötig", sagt Cichutek. Deshalb werden klinische Prüfungen, die normalerweise nacheinander stattfinden, kombiniert — etwa Phase I mit II oder Phase II mit III. Wenn die bald erwarteten Daten belastbar Sicherheit und Wirksamkeit zeigen würden, wären erste Zulassungsanträge für Herbst bis Ende 2020 oder Anfang 2021 möglich, so Cichutek. Ist ein Impfstoff fix zugelassen, bedeutet das, dass er langfristig tatsächlich für alle Menschen — und nicht nur für bestimmte Gruppen — zur Verfügung steht.