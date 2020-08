„Stolpersteine für Tirol“: Initiative will NS-Opfer in ganz Tirol sichtbar machen

Innsbruck, Wattens – Rund 75.000 in den Boden verlegte „Stolpersteine“ in über 25 Ländern erinnern an Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, verfolgt oder vertrieben wurden – meist an ihren letzten freiwilligen Wohnorten oder Arbeitsstätten. Beim Projekt des deutschen Künstlers Gunter Demnig handelt es sich um das größte dezentrale Mahnmal weltweit. In Tirol kam das Projekt erst spät an: 2019 wurde auf Initiative von Gemeinderätin Annelies Brugger in Zell am Ziller der erste Stolperstein im Land verlegt, seit Mitte Juli rufen in Wattens sieben der kleinen Gedenktafeln lokale NS-Opfer in Erinnerung (die TT berichtete).