„Die Dreigroschenoper“: Gagfeuerwerk mit Gesang am grünen Hügel

Innsbruck – Bert Brechts Meister- und Gaunerstück „Die Dreigroschenoper“ nach kurzer Probenzeit abendfüllend auf eine Freilichtbühn­e zu hieven: Da herrscht akut­e Glatteisgefahr mitten im Sommer. Ein Bauchfleck ist nicht auszuschließen. Der im Corona-Lockdown gegründete Theaterverein „Die Volkskantine“ mit Obfrau Lisa Hörtnagl besteht seine Feuertaufe jedoch mit Bravour. Die Premiere Donnerstagabend im Park von Schloss Mentlberg in Innsbruck wird zum gefeierten Spektakel.

Unter solchen Vorzeichen ist das eilig gezimmerte Spiel im Schlosspark umso bemerkenswerter. Theaterschaffende der freien Szene waren es leid, zusehen zu müssen, wie Termin um Termin Corona zum Opfer fiel. Eigeninitiative lautete die Gegen-Devise. Die Politik in Stadt und Land und der örtliche Tourismusverband waren so überrascht wie begeistert und sorgten mit 160.000 Förder-Euros für die finanzielle Machbarkeit.

Beträchtlich ist nämlich der Aufwand an Mensch (40 Beteiligte) und Technik (überdachte Zusehertribüne, alle Schauspieler mit Mikros verkabelt). Und seeeehr (sic!) weitläufig ist das Spielgelände am grünen Hügel zwischen Schloss (in sündiges Bordellrot getaucht) und Kapelle.