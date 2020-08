4500 Zuhörer genossen Outreach-Auftakt daheim

Schwaz – Von der sonst so ausgelassenen und gemütlichen Atmosphäre des Outreach Festivals in Schwaz war am Auftaktabend zu Beginn nicht ganz so viel zu spüren. Alle trugen eine Maske, es wurde Abstand gehalten, leise geflüstert, sich zurückgehalten. Doch als die Scheinwerfer die Bühne erhellten und die ersten Töne erklangen, löste sich auch die vermeintliche Anspannung im Saal.