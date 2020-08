„Austria Summer Series“: Das Positive überwog bei Weitem

Imst – Ende gut, alles gut? Nur bedingt, zumindest, wenn es nach Jessica Pilz geht. Die Vorstieg-Weltmeisterin von 2018 entschied die Gesamtwertung der „Austria Summer Series“ erwartungsgemäß für sich, war aber nach dem Vorstiegs-Finalevent am Donnerstag in Imst nur bedingt zufrieden. Schließlich musste sich die 23-Jährige in ihrer Paradedisziplin der Tirolerin Christine Schranz (ÖAV Landeck) beugen. „Ich bin einfach nicht in Top-Form“, nickte die Niederösterreicherin und streute ihrer Kontrahentin Rosen: „Christine war heute einfach besser.“ Die Tagessiegerin strahlte derweil übers ganze Gesicht und tankte „viel Selbstvertrauen“ für den Weltcupaufakt in Brianço­n (FRA/20.–22. Augus­t).