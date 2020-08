Die Bahn prägte das Pustertal: Bahnhof Sillian fertig gestellt

Der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitteregger freut sich über den Abschluss reger Bautätigkeit in der Gemeind­e: „In den letzten drei Jahren konnten gleich mehrere Großprojekte in Angriff genommen werden, insgesamt 17 Mio. Euro flossen im Zug­e des Osttirol-Paketes in die Modernisierun­g der Bahninfrastruktur in Sillian.“ Allein die Marktgemeinde Sillian habe sich mit knapp 1,5 Millionen Euro daran beteiligt. Mitteregger: „Im November 2021, also bereits in einem Jahr, feiern wir den 150. Geburtstag der Südbahnstrecke Marburg/Franzensfeste. Kaum ein anderes Infrastrukturprojekt hat das südliche Tirol, das Pustertal, aber ganz im Besonderen unsere Gemeinde so geprägt wie diese Bahnverbindung.“