Corona leert Geschäftslokale: Krise nagt am Stadtbild

Innsbruck – „Wir haben in der Corona-Zeit gesehen, was im Home-Office alles möglich ist und was nicht“, meint Harald Gohm, geschäftsführender Gesellschafter von Prisma, Zentrum für Standort- und Regionalentwicklung GmbH, mit Sitz in Innsbruck. Er glaubt, dass die Corona-Kris­e Büroräumlichkeiten ganz und gar nicht obsolet macht. Nur anders gedacht müssten Büros werden. Gohm war lange der Direktor der landes­eigenen Standortagentur, bevor er vor drei Jahren in die Privatwirtschaft wechselte.

Corona habe die Anforderungen an Büros verändert. „Es braucht auf jeden Fall größere Räume, keine Legebatterien.“ Der Mensch sei ein soziales Wesen, das den Austausch brauche. „Vom Esstisch aus zu arbeiten, funktioniert nur vorübergehend.“ Auch Gohm rechnet damit, dass es zu leer stehenden Büros in Altbeständen kommen wird. „Die alten Büroräumlichkeiten passen nicht mehr. Das kann für Städte eine große Herausforderung sein.“ Leerstände sind Gift für eine Stadt. Schon vor Corona hatten Tirols Bezirksstädte teils mit sterbenden Ortskernen zu kämpfen. „Die Innenstädte müssen bespielt und die Aufenthaltsqualität erhöht werden.“ Einfach sei das nicht, meint Gohm, der gerade in Telfs an einem Projekt zur Belebung des Ortskerns arbeitet.