Imster WK wird effizient und kein Prunkbau

Verkehrstechnisch ist der Standort leicht erreichbar und befindet sich in der Nähe von Stadtamt, Bezirkshauptmannschaft und diversen Fortbildungseinrichtungen. „Die Schulen sind, speziell für das Wifi, wichtige Partner“, zeigt Elena Bremberger auf: „Die Zusammenarbeit wird über die Imster Bezirksgrenzen reichen und auch Landeck inkludieren. Wie das neue Wifi-Bildungszentrum für das Oberland heißen soll, steht noch nicht fest.“

WK-Imst-Obmann Huber zeigt sich offen, was die aktuell laufende Ideenfindung anbelangt: „Eine grüne Fassade, Holzbauweise und wenn schon nicht eine energieautarke, dann zumindest eine sehr energieeffiziente Ausführung der Bezirksstelle dürfen durchaus angedacht werden.“ Diese Überlegungen finden sich auch in der Ausschreibung zum Architektenwettbewerb wieder. „Wir sind uns der Vorbildwirkung bewusst und möchten ein Gebäude, das am Stand der Technik ist und das dem Zeitgeist entspricht“, schließt Huber. Die Kammergremien haben ein Budget von 4 Millionen Euro bewilligt. (top)