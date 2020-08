Wenn Innsbrucks Prachtstraße zu einem langen Laufsteg wird

Innsbruck – Das Jahr 2020 ist für heimische Betriebe eine gewaltige Herausforderung. Mit der Veranstaltung „Fashion Show Innsbruck – der längste Laufsteg Österreichs“ am Freitag, den 4. September, möchte der Innenstadtverein Innsbrucker Unternehmern im Stadtzentrum die Möglichkeit bieten, sich mitten in der Maria-Theresien-Straße zu präsentieren. Dies sei eine optimale Möglichkeit, für Abwechslung zu sorgen, meint Obmann Thomas Hudovernik – zumal seit vielen Jahren keine Veranstaltung dieser Art in Innsbruck stattgefunden habe. Zudem könne man für das ganztägige Modeevent die Anlage der „Golden Roof Challenge“ nützen – das Leichtathletikereignis geht am 5. September in Szene.